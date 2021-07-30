Дзермант о предстоящем «Большом разговоре с Президентом»: прозвучат неизвестные подробности, будут расставлены новые акценты, обозначены приоритеты и ориентиры

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, – отметил гость эфира.Политолог указал на сложности 2020 года: всех волнует, что будет дальше, куда двигаться и как развиваться. Дзермант уверен, что Глава государства обозначит все эти моменты.Аналитик подчеркнул, что на мероприятии будет много иностранных журналистов. Это, по мнению Дзерманта, очень важно: они не всегда понимают, что на самом деле происходит в Беларуси.– поделился мнением специалист.