Такую мысль озвучил сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политолог Алексей Дзермант во время обсуждения приближающегося события – «Большого разговора с Президентом», которое запланировано на 9 августа 2021 года. Белорусский лидер пообщается с журналистами, экспертами и представителями общественности в формате открытого разговора.
– Символично, что 9 августа прошлого года состоялись выборы Президента, спустя год в этот день Александр Лукашенко будет обращаться к обществу. Это неординарное и важнейшее политическое событие в жизни нашей страны. Думаю, прозвучат неизвестные ранее подробности, будут расставлены новые акценты, обозначены приоритеты и ориентиры, – отметил гость эфира.
Политолог указал на сложности 2020 года: всех волнует, что будет дальше, куда двигаться и как развиваться. Дзермант уверен, что Глава государства обозначит все эти моменты.
Аналитик подчеркнул, что на мероприятии будет много иностранных журналистов. Это, по мнению Дзерманта, очень важно: они не всегда понимают, что на самом деле происходит в Беларуси.
– Одна из отличительных черт разговора с Президентом – это то, что любой человек, депутат, политик, эксперт может задать вопрос белорусскому лидеру. Александр Лукашенко не боится никаких, даже самых каверзных вопросов. На каждый из них он отвечает компетентно: в этом его сила как политика, – поделился мнением специалист.
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Дзермант о предстоящем «Большом разговоре с Президентом»: прозвучат неизвестные подробности, будут расставлены новые акценты, обозначены приоритеты и ориентиры
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