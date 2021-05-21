Дзермант о деле Tut.by: все оправдания портала – это попытка изобразить из себя святых

Об этом политолог Алексей Дзермант заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Затронув тему портала, ведущая «Будней» Алена Родовская процитировала пост Алексея Дзерманта в его Telegram-канале. Там эксперт написал: «Про то, что Tut.by нужно национализировать за их подрывную деятельность, я говорил ровно пять лет назад. Тогда многие по этому поводу недоумевали, а ведь именно Tut.by стал одним из главных рупоров «цветной революции».
В эфире программы спикер рассказал, что на это утверждение отреагировали представители портала, заявившие: у них уникальная команда, создававшая контент, который больше никто сделать не сможет. Алексей Дзермант с таким утверждением не согласен.
– Tut.by держался за счет каких-то эксклюзивных сливов – им на блюдечке подносили информацию. Плюс льготы (имеется в виду членство в ПВТ. – Прим. ред.). Я уверен, что если любому СМИ дать такие финансы, то они сделают конфетку. Оперируя такими средствами и источниками информации, можно делать эксклюзив гораздо круче, – сказал политолог.
Он добавил:
– Поэтому заявления [о незаменимости портала] неоправданные. Если вы такие незаменимые, почему решили вершить судьбы страны? Почему не говорите о своей ответственности за тех, чьи судьбы сломали? Молодые ребята, начитавшись ваших исторических статей, пошли потом на улицу. Кто-то получил штрафы, а кто-то – реальные сроки. Вы должны сказать, что несете ответственность за этих людей. Мол, мы их выводили, а потом все оказалось блефом, [революция] не прошла. Но я не вижу ни капли раскаяния [со стороны представителей ресурса]. Они пытаются оправдаться.
Также гость «Будней» обратил внимание на финансовую подоплеку происходящего:
– Tut.by, может, и вступил в ПВТ на законных основаниях, вопрос же не в этом. Вопрос в том, что [сотрудники портала] получали какие-то сверхдоходы, [у них] были проблемы с налогами, отчислениями в пенсионный фонд. Справка гендиректора портала просто шокирует: зарплаты в районе десяти тысяч евро в месяц и отчисления в ФСЗН – около 11 рублей в месяц. Это как? Что происходило с этими финансами? Не зря ведь весь блок: бухгалтера, гендирекция, часть руководства, которая наверняка была в курсе этих махинаций, – задержан сегодня. У [этих людей] выясняет Департамент финансовых расследований, чем они занимались, откуда эти сверхдоходы, за что они получены, почему с налогами проблемы…
Алексей Дзермант подытожил: «Поэтому, увы, все оправдания [портала] – это попытка изобразить из себя святых. Хотя я думаю, [по этому делу] еще всплывет такое, что мы будем удивляться, как это было возможно».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Дзермант о деле Tut.by: все оправдания портала – это попытка изобразить из себя святых
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