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  2. Дзермант: нашей стране Венесуэла интересна как точка входа в Латинскую Америку

Дзермант: нашей стране Венесуэла интересна как точка входа в Латинскую Америку

Это в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» подчеркнул политолог Алексей Дзермант, говоря о том, что накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился со специальным посланником Президента Венесуэлы Аданом Чавесом Фриасом.


– С Венесуэлой у нас традиционно хорошие и давние связи и отношения, – отметил эксперт. Из-за экономических и политических проблем, в том числе в самой Венесуэле, уровень интенсивности взаимоотношений как-то начал опускаться. Чтобы не терять динамику, нужны эти встречи. Нам есть что друг другу предложить. Нашей стране Венесуэла интересна как точка входа в Латинскую Америку, на большой континент, где у нас может быть много позитивной работы, особенно на фоне санкций. А Венесуэле нужен технологически развитый партнер, которым является Беларусь. Давние связи необходимо постоянно поддерживать, искать новые уровни, новые точки роста для нас в Южной Америке. Венесуэла – это прекрасная база, с которой мы можем работать там.

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.


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Фото: Михалевич Диана
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