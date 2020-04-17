Дзермант: медийная кампания критики белорусской тактики в борьбе с COVID-19 не имеет медицинской подоплеки

Идущая с Запада и Востока медийная кампания критики той тактики, которой придерживается Беларусь в борьбе с COVID-19, имеет не медицинскую, а политическую подоплеку. Это в программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1» подчеркнул политический аналитик Алексей Дзермант.
Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт напомнил, что на прошлой неделе в нашей стране находилась миссия ВОЗ, по итогам работы которой состоялся брифинг. Глава миссии Патрик О’Коннор рекомендовал еще больше дистанцироваться и исключить необязательные перемещения и скопления людей. Но при этом он не говорил о том, что выбранная Беларусью тактика борьбы с COVID-19 неверна. «Всемирная организация здравоохранения поддержала меры, принимаемые в Беларуси. Специалисты считают, что эти меры — раннее выявление, отслеживание и изоляция контактов, проведение большого количества тестов — адекватны ситуации. Но либеральная общественность утверждает, что следовало бы по примеру разных стран все повально закрыть. Когда открываешь некоторые интернет-порталы, кажется, что они больше беспокоятся о нашем здоровье, чем Минздрав и вообще государство. Но я думаю, что за этим стоит кое-что другое. А как по-вашему, зачем им вообще нужен карантин? — спросил ведущий.
Политический аналитик Алексей Дзермант убежден, что за этим скрывается отнюдь не забота о гражданах: «Медийная кампания критики с разных сторон, с Запада и Востока, тактики, которую выбрала Беларусь, не имеет медицинской подоплеки. Она имеет политическую подоплеку. Понятно, что идет нагнетание недоверия к власти. А затем появляются спикеры и СМИ, которые, что называется, снимают сливки. Они берут на себя функцию якобы правдорубов, тех людей, которые «пробивают» некое более заботливое отношение. И, соответственно, они формируют такую негативную повестку, чтобы в политической плоскости, например, под президентские выборы уже предъявить это как некий свой политический капитал».
Директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимир Перцов обратил внимание на то, что миссию авторитетной организации, коей, безусловно, является ВОЗ, нельзя упрекать в ангажированности. И общество это понимает. «Люди слушают компетентных профессионалов, — подчеркнул руководитель МТРК «Мир». — В том числе для этого в страну была приглашена миссия Всемирной организации здравоохранения. Патрика О’Коннора сложно заподозрить в каких-то симпатиях или антипатии к белорусской власти. Это нейтральный человек, профессионал в области здравоохранения. И он достаточно четко озвучил рекомендации. В них ничего о карантине, жесткой изоляции или введении режима чрезвычайной ситуации не было. А основная проблема авторов, экспертов, правдорубов, как вы говорите, в несостоятельности их жизни. Карантин — это не панацея. И мы всегда говорили, что меры должны быть адекватны имеющейся угрозе и возможностям здравоохранения. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, коронавирусом переболеют около 70% людей, говорят, даже может дойти до 80%. Из них 80% перенесут болезнь либо в легкой форме, либо вообще не заметят, что переболели. Из остальных только 5% переболеют в достаточно тяжелой форме, и им нужны будут аппараты искусственной вентиляции легких. Для того, чтобы в один момент не «положить» систему здравоохранения, чтобы эти аппараты ИВЛ были в достаточном количестве, продумываются различные меры. Там, где аппаратов мало, людей закрывают дома, кого-то с помощью электронных браслетов контролируют, где-то есть рекомендации чуть ли не к батареям приковывать или подъезды заваривать. Но если медицинских возможностей хватает, значит, нужно соблюдать разумные меры».
Также участники программы отметили, что критика принимаемых Беларусью мер идет не только с Запада, к чему все давно привыкли, но и с Востока, из России. И при этом из-за недостатка аргументов там не чураются даже откровенных передергиваний и лжи.
Фото: «Беларусь 1»
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Дзермант: медийная кампания критики белорусской тактики в борьбе с COVID-19 не имеет медицинской подоплеки
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