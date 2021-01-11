Предстоящее 11–12 февраля Всебелорусское народное собрание – знаковое эпохальное событие, которое определит судьбу страны на ближайшую пятилетку. И с учетом политических событий последнего времени хотелось бы видеть его активизацию в качестве органа народного представительства. Такое мнение высказал сегодня в ходе видеоинтервью на YouTube-канале Белпрессцентра политический аналитик, научный сотрудник Института философии НАН Беларуси Алексей Дзермант.
Фото из архива
Говоря о личных ожиданиях от предстоящего собрания, аналитик сказал:
– Во-первых, хотелось бы услышать от Главы государства, от высших политических руководителей нашей страны некий план: каким они видят развитие страны, в том числе в рамках конституционной реформы. То есть какие параметры будут заложены в уже анонсированное реформирование. Хотелось бы видеть и активизацию самого собрания в качестве органа народного представительства. Мы видим, что последние события всколыхнули низовую активность, в том числе патриотическую. Хотелось бы видеть там представителей этих сообществ, возникших за последнее время, чтобы они активно брали на себя роль как помощников государства, так где-то и контролирующих субъектов.
Алексей Дзермант убежден:
– Важно, чтобы они участвовали в политической, управленческой жизни – на добровольных, волонтерских, не важно еще каких началах. Хотя, напомню, Президент говорил о возможности закрепления статуса Всебелорусского народного собрания в Конституции. А это означает, что у постоянных представителей также может появиться статус, обязывающий прислушиваться к их мнению.
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Дзермант: хотелось бы видеть активизацию Всебелорусского народного собрания в качестве органа народного представительства
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ