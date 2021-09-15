Дзермант: историческая память – это одна из основ национальной идентичности белорусов

Таким мнением политолог Алексей Дзермант поделился в программе «ОбъективНо» на телеканале ОНТ.
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В эфире сегодняшней программы обсуждалась тема Дня народного единства, который в нашей стране отметят совсем скоро – 17 сентября.
– 17 сентября – это праздник за Беларусь и белорусов, – отметил Алексей Дзермант и задался вопросом: – Почему он стал актуален? Мы долгое время пытались жить мирно со всеми соседями. Это в национальном характере белорусов: найти какие-то компромиссы, построить единое общество, включая различные этнические, конфессиональные группы. Но когда была организована совершенно конкретная гибридная атака с целью свергнуть власть, изменить нашу геополитическую ориентацию, сломать социальный строй, и все это было инициировано при активнейшем участии властей современной Польши… Мы, видя, что на наши добрые намерения отвечают злом, вспомнили наши истоки, которые в том числе уходят корнями в дату 17 сентября 1939-го, стали давать отпор. Потому что историческая память – это одна из основ национальной идентичности белорусов.
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