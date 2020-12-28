Следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек в Дзержинском районе, сообщает СК.
Утром 26 декабря в милицию поступило сообщение об обнаружении дома тела 65-летней женщины и 35-летнего мужчины с колото-резаными ранами.
На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра были изъяты предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему. Следователями назначены дополнительные экспертизы.
Милиционеры в ходе оперативно-разыскных действий по подозрению в совершении преступления задержали двух местных жителей (33 и 29 лет). Ведется расследование.
Фото: СК
Опубликовано:
978
Двойное убийство в Дзержинском районе: задержаны двое подозреваемых
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter