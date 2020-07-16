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  2. Двое мужчин задержаны за незаконный оборот оружия – изъяты пистолет, ружья, порох и полтысячи патронов

Двое мужчин задержаны за незаконный оборот оружия – изъяты пистолет, ружья, порох и полтысячи патронов

Двое жителей Пружанского района задержаны по подозрению в нелегальном хранении и сбыте оружия, одному из них 57 лет, другому 63.


Оперативникам фигуранты попались после продажи одним из них самодельного однозарядного пистолета с глушителем и патронов, рассказали в пресс-службе МВД. Ствол и боеприпасы оказались пригодными для стрельбы, было возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось, младший из подозреваемых привез пистолет из Украины еще в конце 1980-х годов, когда перебрался жить в Беларусь. И вот теперь решил продать оружие. За содействием обратился к знакомому, тот согласился и продал пистолет за 450 долларов.

Торговца задержали спустя несколько дней при попытке продать двадцать спортивно-охотничьих патронов. Дома у фигурантов нашли еще четыре ружья, около 500 патронов, более двух килограммов пороха, составные части к огнестрельному оружию, а также приспособления для изготовления патронов и снаряжения их порохом.



Сейчас подозреваемые находятся в ИВС. Мужчины, по информации МВД, официально не являются охотниками, они также проверяются на причастность к браконьерству. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за хищение.

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