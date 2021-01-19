На участке автодороги М5 в среду, 20 января, на некоторое время ограничат движение, информирует БЕЛТА.
– С 18:10 до 19:10 на 58-м км автодороги М5 Минск – Гомель вблизи агрогородка Блонь Пуховичского района запланирован следственный эксперимент по факту ДТП. В связи с этим движение всех видов транспорта на указанном участке будет временно ограничено в направлении Минска, – сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к мероприятию и советует планировать время и строить маршрут поездок с учетом данной информации.
Фото: БЕЛТА
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Движение на участке автодороги Минск – Гомель временно ограничат 20 января
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