Дверь в Беларусь для мирных инициатив, взаимодействия и конструктивного сотрудничества всегда открыта – Ананич

– отметила она.Рассуждая о развитии Беларуси в условиях сложной международной обстановки, Лилия Ананич подчеркнула, что мы сегодня продолжаем отстаивать право нашего народа на суверенное развитие.– озвучила мнение депутат.Спикер выразила уверенность, что стороны в итоге вернутся к рациональному диалогу.подчеркнула Лилия Ананич.Фото из архива