Дверь в Беларусь для мирных инициатив, взаимодействия и конструктивного сотрудничества всегда открыта – Ананич

Об этом заявила сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич во время обсуждения темы санкционного давления на Беларусь и миграционного кризиса в Европе. Во время беседы уделили внимание и неоднократным фактам жестокого обращения с беженцами со стороны литовцев и поляков.
– Дуня Миятович (комиссар Совета Европы по правам человека. – Прим. ред.) высказала свою позицию о том, что политика вытеснения беженцев противоречит и уставу ООН, и Всеобщей декларации прав человека. Мы знаем и точку зрения верховного комиссара по беженцам. Понимаем, что и в Польше общественное мнение вовсе не однородно. Порядок и международное право [там] нарушены. Мы сегодня с сожалением говорим о том, что это не тот путь, который нужен мировому сообществу. Нужно возвращаться к принципу права, – отметила она.
Рассуждая о развитии Беларуси в условиях сложной международной обстановки, Лилия Ананич подчеркнула, что мы сегодня продолжаем отстаивать право нашего народа на суверенное развитие.
– Мы были бы рады, чтобы у нас по-прежнему складывались нормальные отношения со всеми близлежащими и дальними странами. Это смысл нашей политики. Мы сегодня готовы к такому диалогу, но, к сожалению, нам закрыли двери. Мы видим, что это просто стена и полное отсутствие желания взаимодействовать, – озвучила мнение депутат.
Спикер выразила уверенность, что стороны в итоге вернутся к рациональному диалогу.
– Дверь в Беларусь для мирных инициатив, взаимодействия и конструктивного сотрудничества всегда будет открыта. Это отвечает интересам нашего народа, – подчеркнула Лилия Ананич.
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