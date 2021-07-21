Двенадцать мест в Минске, где 21 июля работают мобильные датчики контроля скорости

С 7:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00 мобильные датчики будут работать на ул. Ташкентская в районе моста через реку Свислочь (максимальная разрешенная скорость составляет 60 км/ч) и на ул. Чкалова, д. 1, где водителям транспортных средств также можно передвигаться со скоростью не более 60 км/ч.С 12:00 до 24:00 устройства будут фиксировать скорость на МКАД, 53-й км (90 км/ч), пр. Независимости, д. 99 (60 км/ч), пр. Партизанский, д. 75 (60 км/ч), ул. Орловская, д. 80 (60 км/ч) и пр. Независимости, д. 156 (80 км/ч).С 19:30 до 3:00 контроль скорости будет осуществляться на пр. Независимости, д. 131, к. 2 (можно ехать со скоростью не более 60 км/ч), ул. Денисовская в районе пересечения с пер. Соколянским (максимальная разрешенная скорость составляет 60 км/ч), пр. Пушкина, д. 55 (скоростное ограничение – 60 км/ч), ул. Притыцкого, д. 60, к. 5 (60 км/ч) и ул. Маяковского, д. 101, где водителям всех транспортных средств можно развивать скорость не выше 60 км/ч.Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и просит соблюдать скоростной режим.