Двенадцать иностранных ученых избраны членами НАН Беларуси

Иностранными членами НАН Беларуси избраны советник Президента России, академик Российской академии наук Сергей Глазьев, вице-президент РАН Ирина Донник, директор Центра биотехнологии в университете Абердей Данди (Великобритания), президент Всемирной федерации BioDiscovery Николай Желев, президент РОО "Национальная академия наук Республики Казахстан" Мурат Журинов, председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России, заслуженный деятель науки России, академик Российской академии образования Сергей Кандыбович, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук.В списке избранных иностранными членами НАН также значатся академик-секретарь Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генеральный директор АО "НИИМЭ", председатель совета директоров ПАО "Микрон" Геннадий Красников, президент Европейской биотехнологической ассоциации (Турция) Мунис Дундар, член президиума НАН Украины Антон Наумовец, председатель Сибирского отделения РАН – вице-президент РАН Валентин Пармон, президент Академии наук Таджикистана Фарход Рахими и вице-президент РАН Владимир Чехонин.