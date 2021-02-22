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Две закрытые платные парковки появятся в 2021 году в центре Минска

Две закрытые платные парковки оборудуют в этом году в центре столицы, сообщается в Telegram-канале "Минск. Официально".


Об этом рассказал директор ГО "Гаражи, автостоянки и парковки" Александр Канаш. 

– В этом году планируется ввести в эксплуатацию закрытую платную парковку на ул. Кирова на 90 машин, а также на ул. Замковой на 250 автомобилей, – пояснил Александр Канаш.

Также на обустроенных платных парковках столицы намечено модернизировать существующие паркоматы. Их оcнастят современными бесконтактными терминалами.

Ориентируясь на потребность жителей в услуге по хранению двухколесного транспорта, на стоянках Минска также планируют обустроить 20 велогаражей. Сейчас на столичных автостоянках функционирует 47 велогаражей, которые суммарно вмещают 1,4 тыс. велосипедов. Эти объекты заполнены на 90%.

По словам председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, предприятие "Гаражи, автостоянки и парковки" недостаточно активно расширяет зону платной парковки в центральной части столицы, поэтому глава города потребовал внести предложения по развитию этого направления в работе объединения. 
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