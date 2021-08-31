Две электронные ярмарки вакансий пройдут 31 августа в Беларуси

Две региональные электронные ярмарки вакансий пройдут 31 августа на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.

Электронная ярмарка вакансий Полоцкого района пройдет с 10:00 до 12:00. В ней примут участие шесть организаций. ОАО «Полоцк-Стекловолокно» располагает 32 свободными рабочими местами: сюда требуются аппаратчик обработки стекловолокнистых материалов, водитель автомобиля, водитель погрузчика, заправщик оборудования, инженер-технолог, инженер-энергетик, машинист насосных установок, мойщик посуды, наладчик оборудования в производстве стекловолокна и стеклопластиков, оператор изготовления рулонно-конструкционных материалов и др. Филиалу «Строительно-монтажный поезд № 169 на станции Витебск» ОАО «Дорстроймонтажтрест» требуются каменщик, облицовщик-плиточник и штукатур. ГП «Полоцкая мелиорация» приглашает на работу вальщика леса, водителя автомобиля, машиниста экскаватора, прораба, ремонтника искусственных сооружений и тракториста. Полоцкий лесхоз представит вакансии вальщика леса, водителя автомобиля, лесника, лесоруба, мастера леса и штукатура. ОАО «ПолоцкСтройМатериалы» приглашает на работу грузчика, обойщика мебели, продавца и столяра. ОАО «Новополоцклифт» требуются электромеханики по лифтам.

В Докшицком районе электронная ярмарка вакансий пройдет с 11:00 до 12:00. Ее участники – два местных нанимателя. Докшицкой центральной районной больнице требуются на работу врач-специалист, медицинская сестра, психолог, санитар, фельдшер, фельдшер-лаборант. Санаторий «Боровое» предлагает трудоустройство на должности врача-специалиста и медицинской сестры.

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.