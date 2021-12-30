Две электронные ярмарки вакансий пройдут 30 декабря в Беларуси

Две региональные электронные ярмарки вакансий пройдут 30 декабря на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома с 10:00 до 12:00 проведет специализированную электронную ярмарку вакансий для граждан с ограниченными возможностями. Соискателям работ будет предложено ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени. В мероприятии примут участие ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ», ООО «ЭкоПереработка», Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г. Минска и др. Соискателям будет предложено более 500 свободных рабочих мест.

Электронная ярмарка вакансий Ушачского района пройдет с 11:00 до 12:00. В ней примут участие Витебское облпотребобщество (в наличии 90 свободных рабочих мест: требуются буфетчик, водитель автомобиля, главный инженер-энергетик, грузчик, инженеры, кладовщик, контролер пищевой продукции, машинист котельной, начальник отдела кадров, оператор линии в производстве пищевой продукции и др.), Ушачский районный центр культуры и народного творчества (требуются аккомпаниатор, заведующий отделом, осветитель, режиссер, хормейстер, художник-оформитель), Ушачская центральная районная больница (требуются акушерка, врач-специалист, медицинская сестра, фельдшер и др.) и КУП «Минская овощная фабрика» (требуются ветеринарный врач-гинеколог, овощевод, оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм, оператор машинного доения, электрогазосварщик).

Данными мероприятиями государственная служба занятости завершает сезон ярмарок вакансий 2021 года. В настоящее время в республиканском банке данных имеется информация о более чем 94,2 тысячи вакансий.

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.