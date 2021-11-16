Две электронные ярмарки вакансий пройдут 16 ноября в Беларуси

Две региональные электронные ярмарки вакансий пройдут 16 ноября на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.

Электронная ярмарка вакансий Дятловского района пройдет с 10:00 до 12:00. В ней примут участие три нанимателя. Дятловская центральная районная больница предложит 73 рабочих места: сюда требуются акушерка, водитель автомобиля, врач-специалист, медицинская сестра-специалист, медицинский регистратор, оператор ЭВМ, провизор-аналитик, психолог, рентгенолаборант, фармацевт, фельдшер и др. ГП «Дятловское ПМС» приглашает на работу вальщика леса, машиниста бульдозера, машиниста экскаватора, слесаря-ремонтника, тракториста. В штат ОАО «Новоельнянский комбинат хлебопродуктов» требуются грузчик, оператор котельной, оператор процесса обработки зерна, слесарь-ремонтник, столяр, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Управление по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома с 10:00 до 12:00 также проведет электронную ярмарку вакансий, в том числе для молодежи. СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» намерен предложить работу газорезчику, инженеру-программисту, маляру, сверловщику, слесарю по ремонту подвижного состава, слесарю по сборке металлоконструкций, электросварщику на автоматических и полуавтоматических машинах. Предприятию «Тифлос» ОО «БелТИЗ» требуются грузчик, инженер-технолог, кладовщик, контролер качества продукции и технологического процесса, литейщик пластмасс, слесарь-сантехник. ОАО «Ольса», специализирующееся на производстве складной мебели, предлагает 143 вакансии. Могилевскому государственному политехническому колледжу требуются дворник, заведующий хозяйством, мастера производственного обучения, педагог дополнительного образования, преподаватель. ОАО «Лента» располагает 23 рабочими местами. Компания «Белгосстрах» рада видеть в своих рядах новых страховых агентов. Сельскохозяйственное ЗАО «Большие Славени» из Шкловского района приглашает бухгалтера, ветеринарного врача, главного зоотехника, животновода, инженера-электрика, оператора машинного доения, оператора по искусственному осеменению животных и птицы, слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, токаря и др.

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.