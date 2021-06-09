Две электронные мини-ярмарки вакансий пройдут 9 июня в Беларуси

Электронная ярмарка вакансий Гомельского района пройдет с 10:00 до 12:00. Она будет весьма представительной: заявлено более десятка организаций с более чем 200 свободными рабочими местами. В частности, ОАО «Гомельская птицефабрика» требуются ветеринарный врач, водитель автомобиля, грузчик, животновод, инженер-технолог, контролер на контрольно-пропускном пункте, меланжист, механик, обработчик птицы, оператор машинного доения, оператор птицефабрик и механизированных ферм, подсобный рабочий, слесари, тракторист и др. У ОАО «Совхоз-комбинат «Сож» 27 вакансий сельскохозяйственного профиля. ОАО «Птицефабрика «Рассвет» приглашает на работу грузчика, зоотехника, машиниста моечных машин, обработчика птицы, оператора птицефабрик и механизированных ферм, продавца, птицевода, электрогазосварщика, электромонтера по испытаниям и измерениям. КСУП «Урицкое» требуются водитель автомобиля, животновод, зоотехник, инженер, кондитер, оператор машинного доения, пекарь и др. У отделения КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» по Гомельскому району 81 вакансия. УП «СлавМол» располагает 17 свободными рабочими местами, ГП «Брилево» – десятью. В ярмарке также примут участие Поставская центральная районная больница, ОАО «Знамя Родины», Круглянский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и ОАО «СтанкоГомель».Электронная ярмарка вакансий Молодечненского района также пройдет с 10:00 до 12:00. В мероприятии примут участие ООО «Акдимол» (мясоперерабатывающее предприятие полного цикла, на котором изготавливают мясо и субпродукты, сосиски и сардельки, различные виды колбасных изделий и копчености, а также продукты из шпика и полуфабрикаты), ОАО «Молодечненский станкостроительный завод» (основное направление деятельности – производство редукторов к сельскохозяйственной технике, выпускаемой холдингом «Бобруйскагромаш»), филиал «Молодечножелезобетон» ОАО «Кричевцементношифер» (основной вид деятельности – производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий, готового бетона, строительных растворов).Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.