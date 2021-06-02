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  2. Две электронные мини-ярмарки вакансий пройдут 2 июня в Беларуси

Две электронные мини-ярмарки вакансий пройдут 2 июня в Беларуси

Две региональные электронные мини-ярмарки вакансий пройдут 2 июня на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости.


Электронная ярмарка вакансий Кормянского района пройдет с 10:00 до 11:00. В мероприятии примут участие две организации. Кормянская центральная районная больница – учреждение здравоохранения с более чем 90-летней историей – приглашает на работу врача-специалиста и помощника врача по амбулаторно-поликлинической помощи – всего пять вакансий. Подробности можно будет узнать в процессе онлайн-общения с нанимателем. Еще один участник ярмарки – ОАО «Речицкий текстиль» – производитель текстильных изделий для дома, широкий ассортимент которых включает полотенца, простыни, салфетки и махровые халаты, скатерти и вафельные полотенца, столовые и декоративные комплекты, покрывала, пледы, мебельно-декоративные, вафельные и махровые ткани, постельное белье и другие швейные изделия. Предприятию требуются помощник мастера и швея – имеется шесть вакансий.

Еще одна электронная ярмарка вакансий пройдет с 10:00 до 11:00 в Витебском районе. ОАО «Вистан» – одно из старейших станкостроительных предприятий Беларуси – располагает 17 вакансиями. Требуются бухгалтер, водитель электро- и автотележки, инженер-конструктор, инженер-технолог, контролер станочных и слесарных работ, оператор станков с программным управлением, плотник, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, старший мастер, термист, токарь, токарь-расточник, фрезеровщик, шлифовщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. У Поставской центральной районной больницы 26 вакансий – врача-специалиста, машиниста воздухоразделительных установок, медсестры, психолога, санитарки, фельдшера, фельдшера-лаборанта. Планируется также участие в ярмарке Витебского аэроклуба ДОСААФ.

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится. 
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Фото: ЛОЗЮК Сергей Александрович
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