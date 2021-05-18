Две электронные ярмарки вакансий пройдут 18 мая в Беларуси

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Электронная ярмарка вакансий города Могилева состоится с 10:00 до 12:00. Соискатели получат возможность задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени. Участие в мероприятии намерены принять четыре организации областного центра. Могилевской детской поликлинике № 1 требуются врач-специалист, инструктор-валеолог, медицинская сестра-специалист — всего 9 вакансий. У производителя складной мебели ОАО «Ольса» свободных рабочих мест куда больше — 137,предприятие приглашает водителя погрузчика, гальваника, гибщика труб, грузчика, заведующего архивом, инженеров, комплектовщика изделий и инструмента, контролера материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий, маляра, обойщика мебели, оператор металлорежущих станков-автоматов, подсобного рабочего и др. УП «Метиз» ОО «Белорусское общество глухих», занимающееся изготовлением продукции производственно-технического назначения, скобяных изделий, мебельной фурнитуры и метизов из черных и цветных металлов, располагает 16 вакансиями. Наконец, крупнейший белорусский производитель текстильной галантереи ОАО «Лента» готова предложить работу 24 специалистам — бухгалтеру, водителю погрузчика, вязальщице, грузчику, дворнику, красильщику, накатчику ткани, полотна, изделий, оператору плетельной машины и др.В Кобринском районе с 10:00 до 11:00 электронную ярмарку вакансий проведет ОАО «Городец-Агро». Направление его деятельности — мясо-молочное производство с развитым растениеводством. Основными видами продукции в животноводстве являются мясо и молоко, в растениеводстве — зерно и сахарная свекла. Предприятию требуются агрохимик, бригадир производственной бригады, ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер, водитель автомобиля, зоотехник, инженер по охране труда, оператор по искусственному осеменению животных и птицы, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и др.Электронная ярмарка вакансий — прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости — доступ к ним для всех соискателей сохранится.