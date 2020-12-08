Две дочери написали покойному отцу и получили неожиданный "ответ"

Фото носит иллюстративный характерСотрудники почты не смогли остаться равнодушными, когда увидели письмо от двух девочек (четырехлетней и семилетней) своему отцу, который погиб в ДТП. Почтальоны сделали праздничную открытку, подписали ее именем их отца и отправили сестрам. Они также приложили к открытке "письмо от Санта-Клауса", который пожелал им отличного Рождества.
Мать девочек рассказала, что писать письма отцу на праздники – семейная традиция. Но в этом году дочери отправили поздравление без ее ведома.
– Открытка была составлена с такой заботой, я не ожидала ничего подобного. Я поняла, что в мире много хороших и добрых людей, – поделилась мама девочек.
В семью отправили и сопроводительную записку, в которой объяснили, что были обязаны вернуть письмо, адресованное умершему человеку. Мать девочек отметила, что когда-нибудь расскажет эту историю своим дочерям, а пока просто передаст им письмо от Санта-Клауса.
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