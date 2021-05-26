Ожидается, что 2 крупных астероида приблизятся к Земле 27 мая и 1 июня. Об этом рассказали в Центре исследования околоземных объектов при Лаборатории реактивного движения НАСА. Об этом информирует РИА Новости.
По данным ученых, размер первого астероида под названием 2021 JF1 — от 94 до 210 м в диаметре. Это больше, чем статуя Свободы в Нью-Йорке, высота которой - 93 м. Этот космический объект движется со скоростью около 17 км/с и пролетит рядом с нашей планетой 27 мая. Специалисты НАСА отнесли 2021 JF1 к одним из самых опасных околоземных объектов группы «Аполлон».
Второй астероид - 2021 КТ1 - двигается со скоростью около 18 км/с, а его диаметр может колебаться от 150 до 330 м. Его можно сравнить с Эйфелевой башней в Париже (300 м). По данным астрономов, этот астероид приблизится к Земле 1 июня и пройдет на расстоянии 13 млн км от нее.
Фото: pixabay.com
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Два потенциально опасных астероида приближаются к Земле
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