Два туриста, пострадавших в аварии в Лиозненском районе, находятся в тяжелом состоянии

– рассказал Евгений Матусевич.Вчера днем на трассе M-8 в Лиозненском районе Витебской области произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором ехали граждане России, и легковой машины. В результате аварии водитель легкового транспортного средства погиб на месте. А свыше 40 человек из автобуса пострадали. По факту дорожно-транспортного происшествия заведено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводится разбирательство.Фото: МВД Беларуси