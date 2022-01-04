Два туриста, пострадавших в аварии в Лиозненском районе, находятся в тяжелом состоянии

Два туриста, пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом в Лиозненском районе, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил главврач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич.
– На настоящий момент в больнице 42 пациента, их состояние стабилизировано. Пострадавшие проходят все необходимые лечебные мероприятия. Два пациента [находятся] в тяжелом состоянии. Продолжается интенсивная терапия. Часть пациентов, которым выполнены все необходимые мероприятия, готовятся к выписке, – рассказал Евгений Матусевич.
Вчера днем на трассе M-8 в Лиозненском районе Витебской области произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором ехали граждане России, и легковой машины. В результате аварии водитель легкового транспортного средства погиб на месте. А свыше 40 человек из автобуса пострадали. По факту дорожно-транспортного происшествия заведено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводится разбирательство.
Фото: МВД Беларуси