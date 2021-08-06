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Два человека погибли в ДТП в Слуцком районе

Вечером 5 августа под Слуцком произошло смертельное ДТП. Подробности происшествия опубликованы в Telegram-канале Следственного комитета.


По данным следствия, около шести часов вечера 5 августа 2021 года по второстепенной дороге в направлении автодороги Р43 в автомобиле Renault 19 ехали трое мужчин: 37-летний дядя и  два его племянника, 23 и 24 лет. Около деревни Омговичи Слуцкого района водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где машина врезалась в дерево. Следователи продолжают выяснять, кто был за рулем. 

В результате ДТП дядя и его старший племянник от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Младшего племянника осмотрели  медики и отпустили. По предварительной информации, все пострадавшие были пьяны. 

Слуцким РОСК возбуждено уголовное дело. 

Фото Следственного комитета
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