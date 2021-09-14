Дулова: песня, народный танец – это душа народа

Об этом председатель совета специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова сказала на открытии выставки декоративно-прикладного искусства «Пояс единства» во Дворце Независимости. Экспозиция приурочена к Дню народного единства. Она отметила:

– Сегодня действительно удивительный день. В этом словосочетании «Пояс единства» есть все, что соединяет людей, дорожащих своим краем, своей культурой, тем, что его окружает, той колыбелью, в которой родился. Здесь соединены традиции, которые невозможно переоценить. Здесь вековые звучат голоса, настроения, мы видим удивительные краски.





Ректор БГАМ с особой теплотой говорила о том, что на выставке звучат народные мелодии:

– Для меня сегодня особый предмет гордости в том, что выставка озвучена именно нашей музыкой, что мы слышим исконные белорусские народные инструменты, слышим ту профессиональную культуру, которая родилась из недр народного творчества. Я горжусь тем, что это делает наша замечательная творческая молодежь. Песня, народный танец – это душа народа. Это то, что мы все должны носить в себе, понимать и передавать нашим детям. У меня есть глубокая надежда и, может, даже уже убеждение, что наша молодежь, наши талантливые ребята вбирают в себя нашу культуру и будут эту душу беречь, взращивать и передавать новым поколениям.

Фото: архив БЕЛТА



