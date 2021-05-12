ДТП в Городокском районе: погиб велосипедист и пострадал ребенок

Столкновение с автомобилем Renault произошло в момент выезда 42-летнего велосипедиста из лесного массива на проезжую часть. От удара мужчина скончался на месте, а пятилетняя девочка, перевозимая на велосипеде в качестве пассажира, была госпитализирована с травмами. 30-летний водитель легковушки не пострадал.В ГАИ призывают всех участников дорожного движения быть бдительными. Водителям напоминают, что перед совершением маневра стоит убедиться в его безопасности. Также необходимо следить за соблюдением скоростного режима и правил дорожного движения.Правилами дорожного движения на велосипеде разрешается перевозить детей в возрасте до семи лет только на дополнительном специально оборудованном сиденье (п. 153.5).Фото: скриншот видео УГАИ УВД Витебского облисполкома