ДТП в Быховском районе: пострадали два человека

3 августа около 4:00 31-летний житель деревни Селец не справился с управлением автомобиля Volkswagen Jetta. Легковушка выехала на полосу встречного движения, а затем на левую обочину. Автомобиль врезался в металлическое ограждение моста. Водитель и его 28-летняя пассажирка получили травмы, пострадавших доставили в медучреждение.Известно, что у мужчины не было водительского удостоверения. Более того, он уже не раз привлекался за бесправные поездки.Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться равнодушными к таким ситуациям: если вы видите, что за руль садится тот, кто не имеет права управления, попытайтесь его остановить или обратитесь в милицию.Фото УГАИ УВД Могилевщины