В столице на проспекте Независимости сбили пешехода, на месте работают сотрудники ГАИ.
Инцидент произошел сегодня днем около ТЦ "Московско-Венский".
– По предварительной информации, несовершеннолетний переходил проезжую часть в неустановленном месте. На данный момент ограничено движение на четвертой полосе проспекта Независимости. Сотрудники ГАИ работают на месте аварии. Проводится проверка, – рассказал sb.by начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Артем Нехай.
Читатели сообщили sb.by, что в результате ДТП пешеход получил сильный удар. Его с травмами госпитализировали.
Опубликовано:
703
ДТП на проспекте Независимости в Минске спровоцировало пробки в обе стороны
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter