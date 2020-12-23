Друзьям и близким: идеи для подарков на Новый год

СемьеЕсли собираетесь дарить совместный подарок, обратите внимание на полезные товары для дома. Это может быть кухонная техника (например, тостер, блендер, кофемолка, пароварка) или то, что облегчит быт. Хороший вариант для последнего – робот-пылесос. Он особенно обрадует родителей, если у тех с возрастом появились проблемы со спиной. Но не забывайте и про подарки «с эмоциями». Порадуйте близких фотоальбомом с историей вашей семьи, запечатленной в снимках, спланируйте совместный досуг. Так можно всем вместе отправиться кататься на лыжах, посетить необычный мастер-класс или создать новую семейную традицию.
ДетямКак правило, выбор падает на игрушки. Конструктор, паззлы, «развивашки» и книжки с картинками подойдут для усидчивых ребят. А подвижных скорее порадует все, что связано со спортом: мячи, санки, коньки. Это правило актуально и для детей более старшего возраста – только подарки можно выбирать посерьезнее. Например, шведскую стенку, велосипед, домашний телескоп или набор для творчества. Подростков порадуют гаджеты. Размах велик: телефон, качественные наушники, портативная зарядка, электронная книга – выбирайте исходя из предпочтений тинейджера. А чтобы уж точно не прогадать, лучше спросите напрямую.
Второй половинкеВыбирая подарок любимым, лучше всего сделать его максимально персонализированным, чтобы показать степень важности человека для вас. Это можно применить как ко всему подарку (например, набор профессиональных кистей для художницы или игр на ПК – для геймера), так и к его части. Напишите второй половинке письмо о своих чувствах, распечатайте совместные фотографии или заполните коробочку записками с комплиментами. Романтики такое точно оценят. А если ваш избранник более практичен, всегда можно выбрать что-то полезное в быту.
РодственникамЗдесь действует простое правило: комбинируйте советы из первых трех пунктов. Близким постарше можно подарить технику и полезные приборы для дома, а детям – игрушки. При этом всегда актуальны электронные девайсы, но и семейные воспоминания родственникам наверняка придутся по душе.
ДрузьямИнтересный шаг – подарить что-то необычное. Из популярных в последнее время вариантов – светильник в форме Луны, свитеры со смешными рисунками, оригинальная игрушка-антистресс, набор для фондю. А если друзей у вас много, отличным подарком станут игры для компании: от настольных до дартса.
КоллегамИскусство подготовки новогоднего подарка в рабочем или учебном коллективе заключается в том, чтобы подобрать нечто не слишком дорогое или экстравагантное, при этом не зная человека достаточно хорошо. Поэтому идеальным выбором в таком случае будет применимая на работе вещь. Классический вариант – набор хорошего чая, кофе или конфет. Более необычный – гамак для ног, который вешается под письменный стол, удобный коврик для мыши или подставка под чашку с подогревом.
Что дарить не стоитДекоративную косметику, посуду, фоторамки и часы. Тем, кто верит в приметы, стоит обходить стороной полки с жемчугом и зеркалами, а кошельки класть под елку только с наличными внутри. Также не стоит дарить стереотипные подарки вроде носков и пены для бритья мужчинам и фартуки женщинам. Если решили дополнить подарочную коробку сладостями или фруктами, избегайте аллергенов. Цитрусовые, шоколад, мед и орехи лучше заменить более нейтральными продуктами.
Напоследок – самый универсальный совет. И нет, это не деньги. Если фантазия зашла в тупик и кажется, что у друзей и близких уже есть все, чего можно пожелать, подарите им сертификат. Так точно не прогадаете.
Фото: pixabay.com