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  2. Дрогичинский район уверенно догоняет Лунинецкий по выращиванию клубники

Дрогичинский район уверенно догоняет Лунинецкий по выращиванию клубники

Дрогичинский район уверенно догоняет Лунинецкий по выращиванию клубники, если точнее – земляники садовой. Ароматную ягоду культивируют практически в каждом личном подсобном хозяйстве, а также в нескольких крупных крестьянско-фермерских хозяйствах.  
   

Крестьянско-фермерское хозяйство «ШульжикАгро» выращивает малину, крыжовник, ежевику, голубику, арбузы, а зимой – тюльпаны. Треть площади в 150 гектаров отведена клубнике. Производство Шульжики диверсифицировали: не уродит клубника, так повезет с малиной или арбузами. Вдобавок грамотная агротехника и правильный подбор сортов помогают сохранить урожай практически полностью при любых погодных условиях.

Глава большой семьи Михаил Шульжик (КФХ возглавляет его невестка Олеся Шульжик) по восстановленной хозяйством дороге везет нас не к клубнике, а к ярко-желтому полю – показать, говорит, «с чего начинается экологичная ягода». Обильно цветет и пахнет не рапс, как мы подумали, а горчица белая. 

– Горчица – отличный сидерат. Восстанавливает бедные почвы, обогащает азотом и фосфором, отличный разрыхлитель, подавляет рост сорняков, – Михаил Николаевич бережно колышет рукой соцветия. 

Через пару минут они будут срезаны культиватором – навстречу нам движется трактор «Беларус». Осенью на 30 оздоровленных гектарах  посадят клубнику. 

– На одном месте куст хорошо плодоносит года три, потом все –надо менять культуру. Урожайность клубники бывает разная в зависимости от многих факторов – 10 тонн с гектара, 15–20, а может быть и полтонны, – говорит фермер.


Мы движемся вдоль широких рядов. Где-то клубника обильно цветет, а где-то уже наливаются ягоды. «Квики», «Хоней», «Альба», «Брило», «Роксана», «Вима Занта»… Михаил Шульжик рассказывает, чем один сорт отличается от другого в уходе, какой самый вкусный, а какой самый лежкий. 

Клубнику КФХ «ШульжикАгро» уже можно увидеть на полках магазинов торговых сетей. В цеху в деревне Вулька она пакуется в корзиночки с фирменным логотипом и отправляется к покупателю, минуя посредников, прямо в день сбора. 

– Дрогичинская клубника пользуется большим спросом, чем лунинецкая, – уверен фермер. – А все потому, что выращивать массово клубнику у нас в районе начали позже, чем соседи. Мы сразу же начали завозить более современные голландские сорта, потом – итальянские.


Лето дает отличную возможность трудолюбивому населению заработать денег: одни выращивают ягоду и продают, другие занимаются ее закупом, третьи нанимаются на сбор ароматной продукции. В клубничный сезон в фермерское хозяйство Шульжиков съезжаются родственники из разных городов страны. На выборку ягоды привлекаются жители Дрогичина, Иваново и даже Пинска. 

Сейчас ежедневно созревает до двух тонн. На плантации мы насчитали около полусотни человек. Кто-то собирает в ведра, а кто-то тянет за собой «саночки», на которые установлены несколько ящиков. 
Михаил Шульжик рассказывает, что это за приспособление: 

– В свое время идею соорудить «санки» нам подарил Виктор Иванович Харьков, руководитель частного предприятия по переработке ягод из Волковыска. Мы сварили такие в хозяйстве. Правда, не каждый сорт позволяет проходить «санкам» в междурядье, у «Квики», к примеру, там ягоды лежат, а там, где «Хоней» зреет, используем.   

– Хорошо зарабатываете? – интересуюсь у сборщиц.

– Бывает до 100 рублей в день, – удивляет одна из женщин. – Многие берут отпуска и работают в фермерском хозяйстве не первый год. Довольны. 

- Мы же создали у себя профсоюзную ячейку, если что – профсоюз защитит, – Михаил Николаевич рассказал, что со сборщицами в обязательном порядке заключаются договоры.  


Как и в деревне Дворец Лунинецкого района, в Дрогичине есть ягодный рынок. Несколько лет назад известный далеко за пределами района фермер Владимир Жарко купил на аукционе бывшую базу сельхозхимии на окраине города, где и обустроил «Зеленый рынок» для оптовых продаж ягоды. Здесь оформляют и фитосанитарные документы. Установлен холодильник для шоковой заморозки черники и малины. 

Правда, в день нашего приезда рынок был пустой.  

– Во Дворце рынок потихоньку оживает, и наш оживет, еще не пришел большой сезон, – говорит директор «Зеленого рынка» Владимир Губаревич

В Дрогичине прямо на домах мы увидели много объявлений с телефонами заготовителей. То есть, кроме как на оптовом рынке есть и другие возможности сбыть ягоду. Активно подключается к заготовкам и потребкооперация. 
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Фото: Павел БОГУШ
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