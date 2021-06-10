Дрогичинский район уверенно догоняет Лунинецкий по выращиванию клубники

Крестьянско-фермерское хозяйство «ШульжикАгро» выращивает малину, крыжовник, ежевику, голубику, арбузы, а зимой – тюльпаны. Треть площади в 150 гектаров отведена клубнике. Производство Шульжики диверсифицировали: не уродит клубника, так повезет с малиной или арбузами. Вдобавок грамотная агротехника и правильный подбор сортов помогают сохранить урожай практически полностью при любых погодных условиях.Глава большой семьи Михаил Шульжик (КФХ возглавляет его невестка Олеся Шульжик) по восстановленной хозяйством дороге везет нас не к клубнике, а к ярко-желтому полю – показать, говорит, «с чего начинается экологичная ягода». Обильно цветет и пахнет не рапс, как мы подумали, а горчица белая.– Михаил Николаевич бережно колышет рукой соцветия.Через пару минут они будут срезаны культиватором – навстречу нам движется трактор «Беларус». Осенью на 30 оздоровленных гектарах посадят клубнику.– говорит фермер.Мы движемся вдоль широких рядов. Где-то клубника обильно цветет, а где-то уже наливаются ягоды. «Квики», «Хоней», «Альба», «Брило», «Роксана», «Вима Занта»… Михаил Шульжик рассказывает, чем один сорт отличается от другого в уходе, какой самый вкусный, а какой самый лежкий.Клубнику КФХ «ШульжикАгро» уже можно увидеть на полках магазинов торговых сетей. В цеху в деревне Вулька она пакуется в корзиночки с фирменным логотипом и отправляется к покупателю, минуя посредников, прямо в день сбора.– уверен фермер.Лето дает отличную возможность трудолюбивому населению заработать денег: одни выращивают ягоду и продают, другие занимаются ее закупом, третьи нанимаются на сбор ароматной продукции. В клубничный сезон в фермерское хозяйство Шульжиков съезжаются родственники из разных городов страны. На выборку ягоды привлекаются жители Дрогичина, Иваново и даже Пинска.Сейчас ежедневно созревает до двух тонн. На плантации мы насчитали около полусотни человек. Кто-то собирает в ведра, а кто-то тянет за собой «саночки», на которые установлены несколько ящиков.Михаил Шульжик рассказывает, что это за приспособление:интересуюсь у сборщиц.удивляет одна из женщин.– Михаил Николаевич рассказал, что со сборщицами в обязательном порядке заключаются договоры.Как и в деревне Дворец Лунинецкого района, в Дрогичине есть ягодный рынок. Несколько лет назад известный далеко за пределами района фермер Владимир Жарко купил на аукционе бывшую базу сельхозхимии на окраине города, где и обустроил «Зеленый рынок» для оптовых продаж ягоды. Здесь оформляют и фитосанитарные документы. Установлен холодильник для шоковой заморозки черники и малины.Правда, в день нашего приезда рынок был пустой.– говоритВ Дрогичине прямо на домах мы увидели много объявлений с телефонами заготовителей. То есть, кроме как на оптовом рынке есть и другие возможности сбыть ягоду. Активно подключается к заготовкам и потребкооперация.