Древние гробницы с более чем 2000-летней историей обнаружены на юго-западе Китая

Гробницы, относящиеся к периоду "Чуньцю" (Весны и Осени, 770–476 гг. до н. э.) и "Чжаньго" (Сражающихся царств, 475–221 гг. до н. э.), были обнаружены на строительной площадке в средней школе в деревне Вэйду на территории города Лицзян.К настоящему времени были расчищены или расчищается 59 гробниц, сделанных из глины или камня. У них самые разные формы – от прямоугольных и круглых до неправильных.Каждая из раскопанных гробниц состоит из нескольких ярусов, на каждом из которых захоронены от одного до двух человек. В одной из них насчитывалось четыре яруса, где было обнаружено 19 черепов.В этих гробницах также были найдены керамические горшки, ракушки, небольшие бронзовые изделия и так далее.