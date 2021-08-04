Дожди, грозы и до +27: прогноз погоды на 5 августа

в республике будет наблюдаться переменная облачность. Ночью на большей части территории дожди, местами сильные, днем – кратковременные. В некоторых районах возможны грозы. Ночью и утром местами будет туманно. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +11 +17°С, максимальная днем от +18°С по северу до +27°С по юго-востоку страны.также будет дождливо. На большей территории страны пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, днем в отдельных районах до 15-20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +11 +18°С, максимальная днем от 18 градусов тепла по северо-западу до 29 градусов со знаком плюс по юго-востоку республики.на большей части страны пройдут кратковременные дожди, ночью в северных регионах - сильные. В отдельных районах будут грозы. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью плюс 12-19 градусов, максимальная днем 20-27 градусов тепла.