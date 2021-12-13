Довголевец: Беларусь как никакая другая страна заинтересована в ядерной и радиационной безопасности

Беларусь как никакая другая страна заинтересована в ядерной и радиационной безопасности. Об этом заявил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Анатолий Довголевец.





Напомним, сегодня в Беларуси завершается постмиссия МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (IRRS). Визит длился с 5 по 13 декабря. Задача постмиссии – обзор выполнения рекомендаций и предложений, данных в октябре 2016-го во время первого визита миссии IRRS. Команда экспертов состояла из 13 человек, представляющих компетентные организации Греции, Пакистана, России, США, Финляндии, Швейцарии, а также Международное агентство по атомной энергии. Руководитель постмиссии – представитель швейцарской Федеральной инспекции по ядерной безопасности (ENSI) Джордж Шварц. С белорусской стороны с ними работали представители Госатомнадзора, государственного научного технического учреждения «Центр по ядерной и радиационной безопасности», Минприроды, Минздрава, МИД.

Анатолий Довголевец отметил, что после предыдущей миссии в 2016 году был составлен национальный план по выполнению рекомендаций и предложений. В итоге в полной мере закрыты 22 из данных ранее 25 рекомендаций и 18 из 20 предложений.

– Почти все вопросы, по сути, были выполнены. Оставшиеся связаны с развитием медицины и самой атомной станции, – коротко пояснил замминистра. – Эксперты постмиссии подсказали, в какую сторону двигаться и на что еще обратить внимание.

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