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Довгало: святыни в надежных руках

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Довгало в своем телеграм-канале поделилась мнением об итогах прошедшего в Минске Всебелорусском народном собрании.


Кто-то сомневался....? Не стоит! Шестое Всебелорусское народное собрание состоялось! Нравится это кому-то или нет! - Написала депутат.
Да, оно реально состоялось!
Да, это уже история!
Да, оно имеет свои решения!!

Второй день был насыщен явно неожиданными и неординарными, как выступлениями, так и поступками. Реакция Президента на выступление по "раскрепощению бизнеса" не заставила себя ждать....

Это называется -  дайте пальчик, откушу руку ... Четко обозначенные ориентиры по зарплате в конвертах, лицензированию  медицинской деятельности и т.д. Много было сказано и о партийном строительстве и вновь о молодежи, а молодой  слесарь конрольно-измерительных приборов и автоматики  Белорусского металлургического завода в хорошем смысле этого слова "порвал зал".

Его выступление прерывалось аплодисментами, а провожали с трибуны непрекращающимися овациями. С какой любовью он рассказывал о своем предприятии, интересных конкретных делах. Да, именно он пишет "книгу жизни", за которую не стыдно.

События прошлого года никого не оставили равнодушными. А о "забастовке на своем предприятии узнали из телеграмм каналов прямо во время рабочего дня и... удивились, нет не удивились, а были ошарашены".  Вот так "мозги и промывают" молодежи и не только.

Чувство гордости и немыслимое желание творить, делать лучше, жить интересно у Алексея ярко выражено и это не может не радовать.И предложения были важные и дельные. Алексей ратует за развитие взаимодействия школа-предприятие. И это абсолютно правильно. Ведь это реальная профориентация. Школьники будут видеть производство, настоящих рабочих, социальный пакет для специалистов, в том числе молодых.

И правильно отметил молодой лидер - "делать нужно то, что любишь и любить то, что делаешь". Но это только один из запоминающихся моментов...

Один из делегатов, который планировал свое выступление, не смог удержаться и подошёл к Президенту "подпитаться энергией "... Рукопожатие Президента и полковника Кривоносова облетело все ресурсы.

И, как говорят, вишенки на торте.

Актриса из Сербии - Иванна Жигарь - доказала, что воюют сейчас не пушками и автоматами, а планшетами, айфонами и айпадами . Наш гость - представитель партии из Украины, Симоненко Петр Николаевич, человек, повидавший разные времена в своей стране, пытался предостеречь нас....непуганых... Вспоминая боль потерь и разрушений, предостерегая нас от подобных ошибок, доказывал, что только в единстве  и сохранении своей страны - наша сила ( в отличие от них).
 
Есть святыни, которые нужно беречь  и " никогда не продавайте свои святыни псам".

Не продадим...святыни в надёжных руках!

Фото: Гомельская правда
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