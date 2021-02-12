Довгало: святыни в надежных руках

Фото: Гомельская правда

Кто-то сомневался....? Не стоит! Шестое Всебелорусское народное собрание состоялось! Нравится это кому-то или нет! - Написала депутат.Да, оно реально состоялось!Да, это уже история!Да, оно имеет свои решения!!Второй день был насыщен явно неожиданными и неординарными, как выступлениями, так и поступками. Реакция Президента на выступление по "раскрепощению бизнеса" не заставила себя ждать....Это называется - дайте пальчик, откушу руку ... Четко обозначенные ориентиры по зарплате в конвертах, лицензированию медицинской деятельности и т.д. Много было сказано и о партийном строительстве и вновь о молодежи, а молодой слесарь конрольно-измерительных приборов и автоматики Белорусского металлургического завода в хорошем смысле этого слова "порвал зал".Его выступление прерывалось аплодисментами, а провожали с трибуны непрекращающимися овациями. С какой любовью он рассказывал о своем предприятии, интересных конкретных делах. Да, именно он пишет "книгу жизни", за которую не стыдно.События прошлого года никого не оставили равнодушными. А о "забастовке на своем предприятии узнали из телеграмм каналов прямо во время рабочего дня и... удивились, нет не удивились, а были ошарашены". Вот так "мозги и промывают" молодежи и не только.Чувство гордости и немыслимое желание творить, делать лучше, жить интересно у Алексея ярко выражено и это не может не радовать.И предложения были важные и дельные. Алексей ратует за развитие взаимодействия школа-предприятие. И это абсолютно правильно. Ведь это реальная профориентация. Школьники будут видеть производство, настоящих рабочих, социальный пакет для специалистов, в том числе молодых.И правильно отметил молодой лидер - "делать нужно то, что любишь и любить то, что делаешь". Но это только один из запоминающихся моментов...Один из делегатов, который планировал свое выступление, не смог удержаться и подошёл к Президенту "подпитаться энергией "... Рукопожатие Президента и полковника Кривоносова облетело все ресурсы.И, как говорят, вишенки на торте.Актриса из Сербии - Иванна Жигарь - доказала, что воюют сейчас не пушками и автоматами, а планшетами, айфонами и айпадами . Наш гость - представитель партии из Украины, Симоненко Петр Николаевич, человек, повидавший разные времена в своей стране, пытался предостеречь нас....непуганых... Вспоминая боль потерь и разрушений, предостерегая нас от подобных ошибок, доказывал, что только в единстве и сохранении своей страны - наша сила ( в отличие от них).Есть святыни, которые нужно беречь и " никогда не продавайте свои святыни псам".Не продадим...святыни в надёжных руках!