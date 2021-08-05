Довгало: при единении и малое растет, при раздоре и величайшее распадается

Парламентарий пишет:«При единении и малое растет, при раздоре и величайшее распадается.Всегда и все нужно начинать с себя. Не обвинять никого, не искать причины, а просто жить простыми человеческими ценностями. Гомельский коллектив ОАО «Милкавита» живет именно так. В рамках проекта «Импульс единству» они познакомились с работой Палаты представителей Национального собрания. С историей парламентаризма нашей страны, ее развитием и особенностями сегодняшней законотворческой деятельности. Интерес вызвал замечательный экскурс в историю проектирования и строительства Дома Правительства.Напомню, что строили здание вручную, без экскаваторов, бульдозеров, башенных кранов и завершили строительство меньше чем за четыре года в 1934 году. Поистине единение и трудовой подвиг наших людей.Немыслимый восторг и воодушевление было во время посещения Дворца Независимости. Проходя по залам, которые сегодня уже имеют свою историю (это и зал, где проходила знаменитая встреча «нормандской четверки», и зал вручения Государственных наград, и зал вручения верительных грамот), гости дворца не переставали удивляться красоте и величию. А то, что практически все материалы и оборудование, предметы интерьера – отечественного производства, стало настоящим открытием.Не скрывая восхищения, вглядывались в переплетение национальных, культурных и исторических мотивов, отдавая абсолютную дань уважения не только строителям, но и художникам, скульпторам, которые создали настоящий шедевр для нашей страны.В год 80-летия начала войны особенно важно еще и еще раз делать все, чтобы сохранить историческую правду и память о войне, поэтому музей Великой Отечественной войны и стал аккордной точкой в посещении столицы нашей страны дружным коллективом «Милкавиты».В этом и единение, чтобы жить с общими интересами и целями, говорили участники поездки. И пусть будет не год, а жизнь народного единства.Где нет общности интересов, там не может быть единства целей, не говоря уже о единстве действий».