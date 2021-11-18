Довгало об агрессии польских силовиков: всякая злость происходит от бессилия

"Любая, точнее, каждая страна в мире охраняет свои границы. И это правильно. Ведь граница – это важная составляющая суверенитета любого государства.Вот только защита защите рознь. Тем более когда это идет вразрез с нормами международного законодательства, более того, в нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод.Сейм Польши принял закон об ограничениях в приграничной зоне.Документ вводит поправки в закон "Об охране государственной границы". Но что же это за поправки?Данный закон предусматривает введение на определенный срок запрета на нахождение в районах у линии границы, такие полномочия даются министру внутренних дел, а комендант местного подразделения пограничной стражи будет регулировать местное население.А самое интересное, что новый закон расширяет полномочия сотрудников пограничной стражи, которые позволяют им применять ранцевые баллоны с газом, а не только ручные, как в настоящее время. Вот и все права человека…И еще один немаловажный момент. В настоящее время по польскому законодательству представители прессы не имеют права посещать территорию, на которой действует режим чрезвычайной ситуации, в частности, в приграничной зоне. Новый же закон предусматривает, что в случае введения ограничений на посещение определенных территорий журналисты для работы там должны будут получать специальные разрешения.Ну а теперь математика: за принятие закона проголосовали 245 депутатов, а 167 были против, ну и 25 воздержались, если 167+25=192. Факт – здравый смысл у многих депутатов все-таки есть.Авторы данного закона были явно рады, что хоть и со скрипом, но сейм его принял.Птички, попадая в клетку, тоже смеются, но от бессилия и злобы".Фото Таты Кавериной.