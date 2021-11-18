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  2. Довгало об агрессии польских силовиков: всякая злость происходит от бессилия

Довгало об агрессии польских силовиков: всякая злость происходит от бессилия

Таким мнением с sb.by поделилась член Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Ирина Довгало.


"Любая, точнее, каждая страна в мире охраняет свои границы. И это правильно. Ведь граница – это важная составляющая суверенитета любого государства.

Вот только защита защите рознь. Тем более когда это идет вразрез с нормами международного законодательства, более того, в нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Сейм Польши принял закон об ограничениях в приграничной зоне.

Документ вводит поправки в закон "Об охране государственной границы". Но что же это за поправки?

Данный закон предусматривает введение на определенный срок запрета на нахождение в районах у линии границы, такие полномочия даются министру внутренних дел, а комендант местного подразделения пограничной стражи будет регулировать местное население.

А самое интересное, что новый закон расширяет полномочия сотрудников пограничной стражи, которые позволяют им применять ранцевые баллоны с газом, а не только ручные, как в настоящее время. Вот и все права человека…

И еще один немаловажный момент. В настоящее время по польскому законодательству представители прессы не имеют права посещать территорию, на которой действует режим чрезвычайной ситуации, в частности, в приграничной зоне. Новый же закон предусматривает, что в случае введения ограничений на посещение определенных территорий журналисты для работы там должны будут получать специальные разрешения.

Ну а теперь математика: за принятие закона проголосовали 245 депутатов, а 167 были против, ну и 25 воздержались, если 167+25=192. Факт – здравый смысл у многих депутатов все-таки есть.

Авторы данного закона были явно рады, что хоть и со скрипом, но сейм его принял.

Птички, попадая в клетку, тоже смеются, но от бессилия и злобы".

Фото Таты Кавериной.
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