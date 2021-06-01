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Довгало: дети - это самое прекрасное чудо на земле

Великолепный праздник «Детство - это я и ты» подарил шквал эмоций и позитива не только детям, но и взрослым. Но именно детей надо в первую очередь защитить - от потока лживой и грязной информации, от фейков,  бездарных фильмов и хамства. В этом убеждена член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству Ирина Довгало.

Фото из архива

В своем телеграм-канале парламентарий пишет:

Когда ты станешь большим... Как часто мы говорим своим детям эту фразу! Мы беспокоимся о том, кем ребенок станет завтра, но забываем, что он кто-то и уже сегодня. А сегодня... Сегодня международный день защиты детей. От чего мы должны их защитить? Думаю, что защитить нужно от потока лживой, грязной информации, от фейков, бездарных фильмов и хамства. А ведь дети - это самое прекрасное чудо на земле. Подумать только, что есть на свете маленькие человечки, которые каждому протягивают ручонки и про каждого думают, что он хороший и добрый.

Только дети знают, чего хотят. Они едят руками, потому что так весело. Они рисуют на обоях, делая свою комнату особенной. Им не хочется быть как все. Они делают самое сложное - остаются собой.

Великолепный праздник «Детство - это я и ты» подарил шквал эмоций и позитива не только детям, но и взрослым. Напомнили о безопасности в период летних каникул органы МЧС, ГАИ и другие специализированные службы, ведь учителей в этот период с детьми рядом не будет.

А ОАО «Милкавита» презентовала настоящие молочные реки. Но самый большой подарок, который мы можем сделать своим детям, - это наше время, наша любовь и наше внимание. Не скупитесь на эти подарки!

Самое главное, чтобы наши дети никогда не знали ужасы войны, а небо над нашей Беларусью всегда было мирным. И молодая смена для защиты своей страны уже подрастает!
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