Довгало: без великих препятствий не может быть великих достижений. У нас все получится!

Можно вести обратный отсчет не только по часам, а даже по минутам – до начала Всебелорусского народного собрания. Завтра начнет свою работу главный форум страны. Знаю, что делегаты, гости, организаторы находятся в ожидании этого события. И ожидания эти, убеждена, будут оправданы. Об этом в своем Telegram-канале написала депутат Палаты представителей Ирина Довгало.
Будут предложения. Будут новации. Будут решения. А ведь главный посыл собрания уместился в три слова. Единство! Развитие! Независимость!
Стремление к Единству – это значит идти вместе в одном направлении. Развитие – это стремление двигаться только вперед. Независимость. Лучшее государственное устройство для любого народа – это то, которое сохранило его как целое.
Конечно же, решения, которые будут приняты, не всех могут устроить... Да и не стоит. Как говорят, хочешь потерпеть фиаско – попробуй понравиться всем.
И еще... Без великих препятствий не может быть великих достижений. И все у нас получится!
Фото: Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь
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