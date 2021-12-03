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Доступ к ресурсу организации "Наш дом" ограничат по постановлению Генпрокурора

Доступ к сайту организации "Международный Центр Гражданских Инициатив "Наш дом" (Вильнюс) ограничен. Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры.


– Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед на основании законов Республики Беларусь "О противодействии экстремизму" и "О средствах массовой информации" вынес постановление об ограничении доступа к сайту организации "Международный Центр Гражданских Инициатив "Наш дом" nash-dom.info (Вильнюс), – уточняется в сообщении.

Кроме того, данным постановлением установлен запрет на срок 6 месяцев на возобновление доступа к названому интернет-ресурсу по заявлению его владельца.

Отмечается, что Генпрокуратура выявила данный интернет-ресурс в ходе мониторинга. На нем с минувшего года агрессивно и бездоказательно критиковались общественно-политическая ситуация в Беларуси и ее руководство.

На сайте организации систематически публиковались недостоверные либо умышленно искаженные сведения. При этом выводы и заключения авторов многих записей были изложены таким образом, чтобы намеренно повысить уровень напряженности и противостояния в обществе, создать атмосферу неприятия любых действий правоохранителей, возбудить вражду в отношении этой социальной группы.

Там же размещалась информация, направленная на разжигание национальной вражды или розни в отношении граждан России и ее руководства. В некоторых материалах сознательно дискредитировались взаимоотношения Беларуси и России.

Для исполнения постановление Генерального прокурора направлено в Республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью "БелГИЭ".

Фото: pixabay.com
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