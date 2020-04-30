Достопримечательности Пинского района обозначат QR-кодами

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, — отметил Дмитрий Полховский.В Пинском районе 41 объект историко-культурного наследия. На девяти из них на первом этапе появятся таблички с QR-кодами. Просканировав их мобильным телефоном, пользователь перейдет по ссылке и получит доступ к информации об искомой достопримечательности. Так, планируется обозначить усадебно-парковый ансамбль "Дубое", музеи Якуба Коласа и Александра Блока, центр традиционной культуры и быта "Спадчына Палесся", некоторые храмы.Если инициатива будет востребована, в перспективе QR-кодами могут быть обозначены все памятники историко-культурного наследия района., — рассказал заместитель председателя райисполкома.