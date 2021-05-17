Дортмундская «Боруссия» победила «Майнц» и обеспечила себе место в ЛЧ

В целом «шмели» провели сезон ниже своих возможностей. Но концовку дортмундцы выдают ударную. Несколькими днями ранее они завоевали Кубок Германии, в финале разгромив «Лейпциг» – 4:1. А накануне продолжили радовать своих болельщиков и в чемпионате.Забитыми мячами в составе «Боруссии» отметились Рафаэл Геррейру (23-я минута), Марко Ройс (42) и Юлиан Брандт (80). А «Майнц» ответил лишь точным ударом Робина Куайсона (90+1, с пенальти).Остальные встречи предпоследнего тура, сыгранные 15–16 мая, принесли такие результаты: «Шальке» – «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) – 4:3, «Фрайбург» – «Бавария» – 2:2, «Герта» – «Кельн» – 0:0, «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Штутгарт» – 1:2, «Байер» – «Унион» – 1:1, «Аугсбург» – «Вердер» – 2:0, «Арминия» – «Хоффенхайм» – 1:1, «Лейпциг» – «Вольфсбург» – 2:2.Обратим внимание на то, что в отчетном туре очки потеряли все команды из первой восьмерки, кроме дортмундской «Боруссии».«Бавария», досрочно обеспечившая себе чемпионство, лидирует с 75 очками. А вслед за ней в группе лидеров последовательно идут «Лейпциг» (65 баллов), дортмундская «Боруссия» (61), «Вольфсбург» (61), «Айнтрахт» (57), «Байер» (52), «Унион» (47) и менхенгладбахская «Боруссия» (46).Список бомбардиров возглавляет Роберт Левандовски, на счету которого 40 голов. Поразив ворота «Фрайбурга», польский форвард «Баварии», кстати, повторил рекорд Герда Мюллера по количеству голов в одном сезоне чемпионата Германии. Во время празднования Левандовски продемонстрировал футболку с изображением Мюллера, который отличился 40 раз в сезоне-1971/1972.