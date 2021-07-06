Дорожные работы по нанесению разметки будут осуществляться на семи участках улично-дорожной сети столицы. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно данным КУП "СМЭП Мингорисполкома", 6 июля дорожные работы по нанесению разметки будут проходить на следующих участках Минска: ул. Каролинская, ул. Чюрлениса, ул. Слободская, ул. Неманская, ул. Ротмистрова, ул. Веры Хоружей, ул. Уборевича.
Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и советует учитывать информацию при выборе маршрута движения.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
691
Дорожную разметку в Минске 6 июля будут наносить на семи участках
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter