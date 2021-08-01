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  2. "Допускать к старту спортсменку, которая вытирает ноги о сборную страны, было бы неправильно", - ОНТ о ситуации с Тимановской

"Допускать к старту спортсменку, которая вытирает ноги о сборную страны, было бы неправильно", - ОНТ о ситуации с Тимановской

Победы и поражения, слезы радости и отчаяния. Его величество Спорт – тот еще режиссер драматических развязок. Когда один сантиметр или доля секунды оказываются решающими, и за каждым спортивным мигом – судьба. Но, увы, в этом мире, есть место и откровенным выходкам, что называется, около спорта. В Токио бегунья Кристина Тимановская запомнится, увы, не спортивными результатами. Хотя именно за этим едут на Олимпийские игры все те, кого можно назвать настоящими атлетами. Нашумевшее дело белорусской атлетки обсудили в эфире ОНТ.

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- И экспертом быть не надо, чтобы понять: психологически, да и физически Тимановская, что называется, поплыла. Понятно, что допускать к старту спортсменку, которая на весь мир позволяет себе высказываться в таком тоне и фактически вытирать ноги о спорт, сборную и страну, было бы неправильно. Поэтому тренерский штаб принял решение прекратить выступление Кристины Тимановской на Играх в Токио, - подчеркнули авторы материала.

Однако в аэропорту снова было устроено показательное выступление. Тимановская заявила, что ее депортируют. Данную информацию вмиг стали распространять анонимные Telegram-каналы. 

Депортировать могут японцы, это их территория. Тимановская – в составе сборной и именно штаб сборной определяет, когда и кому возвращаться с Игр. Но Тимановская сориентировалась и теперь она просит политического убежища, - уточнили в эфире ОНТ.

Такое поведение вообще достойно спортсмена? Достойно участника сборной команды, за которую переживает вся страна, а в ответ хамство и истерика? 

Главный тренер национальной команды по легкой атлетике Юрий Моисевич отметил, что по результату Тимановской было видно, что с ней что-то происходит: 

Она выделялась своим поведением. Мы ее знаем давно и было видно, что ведет она себя странно. Нам поступали сигналы об этом. Было принято решение отправить ее домой вместе с делегацией, которая сегодня уезжала, и потом спокойно оценить то, что произошло. Мы даже не ожидали такого. 

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался об инциденте с Кристиной Тимановской: 

- Отдача спортсменов - показать результаты и принести медали. Многие белорусские спортсмены на Олимпиадах травмировались и все равно выступали. Кристина, мне твой поступок абсолютно непонятен. 

Олимпийский чемпион в гребле и каноэ Александр Богданович в эфире СТВ также прокомментировал сложившуюся ситуацию:

- Когда нужно было подставить плечо - спортсмен не захотел выступать, а хотел просто хайпа. Кто-то едет бороться за медаль, кто едет за другими целями. 

- Что-то подсказывает, что это финиш Тимановской. Причем, не столько спортивный, сколько человеческий с точки зрения морали. Как говорят сами спортсмены, стартовала плохо и закончила никак. А может, она давно это хотела сделать, вот и подобрала удобный случай? Но нас всех жизнь уже научила такому, поэтому нужно не проигрывать, а побеждать.
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