Домик Деда Мороза в Минском зоопарке откроют 19 декабря

Фото носит иллюстративный характер

Праздничное открытие Домика Деда Мороза запланировано на 19 декабря, организаторы обещают веселье и сказочную атмосферу.– рассказала методист столичного зоопарка Ирина Климчук.Открытие домика – настоящий праздник и для детей, и для взрослых. Ребята поют песни, рассказывают стихотворения и танцуют, чтобы порадовать Деда Мороза. Для гостей подготовили праздничную программу «Операция «С Новым годом!», или Хочу на елку»: можно будет отправиться в увлекательное путешествие в компании сказочных персонажей.Также в зоопарке рассказали, что все желающие могут воспользоваться платной услугой поздравления с подарком: мальчишек и девчонок лично поздравит сам Дед Мороз и вручит им сюрприз.На мероприятии будут подведены итоги конкурса на лучшую новогоднюю елку. Авторов самых оригинальных работ наградит Дед Мороз. Работы будут приниматься с 1 по 15 декабря: это могут быть конструкции из любого прочного материала размером от 30 см до 1,5 м.