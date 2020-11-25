Все детишки с нетерпением ждут встречи с Дедом Морозом. Но не все могут поехать в резиденцию в Беловежской пуще, поэтому царь зимы будет принимать гостей и в Минском зоопарке.
Фото носит иллюстративный характер
Праздничное открытие Домика Деда Мороза запланировано на 19 декабря, организаторы обещают веселье и сказочную атмосферу.
– Наш Домик Деда Мороза представляет собой деревянную избушку, украшенную новогодней атрибутикой: веточками ели, разноцветными фонариками, блестящей мишурой. А самое интересное внутри – там установлена елка и трон зимнего царя. Но больше всего наши маленькие гости рады животным: обычно в избушке их ждут кролики, хорьки, курочки и петушки. Прошлой зимой главным персонажем в домике была крыса: 2020-й – это ее год. Животным там комфортно: домик с обогревом и хорошо отапливается, – рассказала методист столичного зоопарка Ирина Климчук.
Открытие домика – настоящий праздник и для детей, и для взрослых. Ребята поют песни, рассказывают стихотворения и танцуют, чтобы порадовать Деда Мороза. Для гостей подготовили праздничную программу «Операция «С Новым годом!», или Хочу на елку»: можно будет отправиться в увлекательное путешествие в компании сказочных персонажей.
Также в зоопарке рассказали, что все желающие могут воспользоваться платной услугой поздравления с подарком: мальчишек и девчонок лично поздравит сам Дед Мороз и вручит им сюрприз.
На мероприятии будут подведены итоги конкурса на лучшую новогоднюю елку. Авторов самых оригинальных работ наградит Дед Мороз. Работы будут приниматься с 1 по 15 декабря: это могут быть конструкции из любого прочного материала размером от 30 см до 1,5 м.
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Домик Деда Мороза в Минском зоопарке откроют 19 декабря
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ