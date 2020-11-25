Должны быть в каждой квартире: дизайнер назвала пять обязательных элементов интерьера

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Умный потолочный светильник

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Мягкие стулья

Скриншот из видео

Зеркало с имитацией окна

Скриншот из видео

Беспроводной вертикальный пылесос

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Сушильная машинка для белья

Скриншот из видео

По словам специалиста, чаще всего он представлен в магазинах в классической круглой форме разных диаметров. Продается с пультом управления, идеален в тех случаях, когда в квартире уже сделан ремонт, а выключатель есть только на входе в помещение.– рассказала Екатерина Попова.Вторая важная особенность светильника – разные режимы освещения.– добавила дизайнер интерьеров.Екатерина Попова отметила, что стулья, обитые тканью, наиболее удобны в использовании. К ним не прилипаешь, как к кожаным, и с них не скатываешься, как с пластмассовых., – обратила внимание специалист.Идеально подходят для помещений без окон., – отметила Екатерина Попова.Дизайнер рассказала, что этот пылесос должен быть в квартире, так как его можно снять, пропылесосить участок пола и повесить обратно на стационарное место, на котором он заряжается. И все это за несколько секунд.Главное достоинство устройства специалист видит в его компактности., – посоветовала дизайнер.