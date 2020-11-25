Должны быть в каждой квартире: дизайнер назвала пять обязательных элементов интерьера

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Умный потолочный светильникСкриншот из видео
По словам специалиста, чаще всего он представлен в магазинах в классической круглой форме разных диаметров. Продается с пультом управления, идеален в тех случаях, когда в квартире уже сделан ремонт, а выключатель есть только на входе в помещение.
– Включить свет, входя в комнату, вы сможете с помощью выключателя возле входа, а выключить – уже пультом, лежа в кровати. Дистанционное управление на этом не заканчивается. Буквально в этом году производители сделали функцию управления светильником с помощью голоса, – рассказала Екатерина Попова.
Вторая важная особенность светильника – разные режимы освещения.
– Нужно яркое освещение, чтобы нанести макияж, – включаем холодный свет на полную мощность. Но это еще не все. Вы сможете поменять цвет освещения: на красный, синий, фиолетовый. Такой функцией удобно пользоваться при просмотре телевизора или вечером перед сном. А еще свои клиентам предлагаю устанавливать этот светильник в ванных комнатах. Включили красный свет – у вас сауна, включили синий – хамам, – добавила дизайнер интерьеров.
Мягкие стульяСкриншот из видео
Екатерина Попова отметила, что стулья, обитые тканью, наиболее удобны в использовании. К ним не прилипаешь, как к кожаным, и с них не скатываешься, как с пластмассовых.
– Мягкие стулья компактные и удобные. Тканью обиваются не только спинки и сидения, но также ножки, – обратила внимание специалист.
Зеркало с имитацией окнаСкриншот из видео
Идеально подходят для помещений без окон.
– В сочетании с правильным цветом они будут выглядеть как настоящее окно, так как визуально увеличивают размер помещения, что позволяет раздвинуть границы маленького пространства, – отметила Екатерина Попова.
Беспроводной вертикальный пылесосСкриншот из видео
Дизайнер рассказала, что этот пылесос должен быть в квартире, так как его можно снять, пропылесосить участок пола и повесить обратно на стационарное место, на котором он заряжается. И все это за несколько секунд.
Сушильная машинка для бельяСкриншот из видео
Главное достоинство устройства специалист видит в его компактности.
– Избавитесь от напольной сушилки, которая занимает много места, – сэкономите свое бесценное время, которое тратили на развешивание и частично даже на глажку белья, – посоветовала дизайнер.