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  2. Должны быть в каждой квартире: дизайнер назвала пять обязательных элементов интерьера

Должны быть в каждой квартире: дизайнер назвала пять обязательных элементов интерьера

Засматриваясь на работы профессиональных дизайнеров, часто удивляемся их мастерству. Гадая, как же им удается так органично и стильно выстроить общую композицию, приходим к выводу, что дело в таланте, опыте и дизайнерском образовании. На самом же деле все гораздо проще – дело в деталях. Мелочи способны не только украсить интерьер, но и значительно облегчить жизнь жильцам квартиры. Именно о таких деталях рассказала дизайнер интерьера Екатерина Попова на своем канале в YouTube.

Скриншот из видео

Умный потолочный светильник

 Скриншот из видео

По словам специалиста, чаще всего он представлен в магазинах в классической круглой форме разных диаметров. Продается с пультом управления, идеален в тех случаях, когда в квартире уже сделан ремонт, а выключатель есть только на входе в помещение.

– Включить свет, входя в комнату, вы сможете с помощью выключателя возле входа, а выключить – уже пультом, лежа в кровати. Дистанционное управление на этом не заканчивается. Буквально в этом году производители сделали функцию управления светильником с помощью голоса, – рассказала Екатерина Попова.

Вторая важная особенность светильника – разные режимы освещения.

– Нужно яркое освещение, чтобы нанести макияж, – включаем холодный свет на полную мощность. Но это еще не все. Вы сможете поменять цвет освещения: на красный, синий, фиолетовый. Такой функцией удобно пользоваться при просмотре телевизора или вечером перед сном. А еще свои клиентам предлагаю устанавливать этот светильник в ванных комнатах. Включили красный свет – у вас сауна, включили синий – хамам, – добавила дизайнер интерьеров.

Мягкие стулья

 Скриншот из видео

Екатерина Попова отметила, что стулья, обитые тканью, наиболее удобны в использовании. К ним не прилипаешь, как к кожаным, и с них не скатываешься, как с пластмассовых.

– Мягкие стулья компактные и удобные. Тканью обиваются не только спинки и сидения, но также ножки, – обратила внимание специалист.

Зеркало с имитацией окна

 Скриншот из видео

Идеально подходят для помещений без окон.

– В сочетании с правильным цветом они будут выглядеть как настоящее окно, так как визуально увеличивают размер помещения, что позволяет раздвинуть границы маленького пространства, – отметила Екатерина Попова.

Беспроводной вертикальный пылесос

 Скриншот из видео

Дизайнер рассказала, что этот пылесос должен быть в квартире, так как его можно снять, пропылесосить участок пола и повесить обратно на стационарное место, на котором он заряжается. И все это за несколько секунд.

Сушильная машинка для белья

 Скриншот из видео

Главное достоинство устройства специалист видит в его компактности.

– Избавитесь от напольной сушилки, которая занимает много места, – сэкономите свое бесценное время, которое тратили на развешивание и частично даже на глажку белья, – посоветовала дизайнер.
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