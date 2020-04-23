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  2. Документальный сериал “Король тигров” стал хитом Netflix и может побить рекорд “Очень странных дел” по просмотрам

Документальный сериал “Король тигров” стал хитом Netflix и может побить рекорд “Очень странных дел” по просмотрам

Документальный сериал о владельце частного зоопарка Джо Экзотике "Король тигров: убийства, беспредел и безумие" стал одним из наиболее успешных проектов Netflix и может побить рекорд по количеству просмотров.


Сейчас сериал достиг отметки в 64 миллиона просмотров, сообщает The Verge, и практически догнал один из хитов «Нетфликс» — третий сезон "Очень странных дел". Вполне возможно, что "Tiger King" сумеет дотянуться по числу просмотров и до рекордсмена платформы — сериала "Ведьмак", который собрал аудиторию в 76 миллионов зрителей, пишет РИА Новости.

Мини-сериал “Король тигров” вышел в конце марта. История мало была похожа на бестселлер, но неожиданно собрала впечатляющую аудиторию, стала предметом обсуждения, породила волну мемов и даже стала поводом для возобновления расследования пропажи человека двадцатилетней давности, доказав, что реальная жизнь круче любого кино.

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Главная звезда проекта — эксцентричный Джо Экзотик из Оклахомы, гей-многоженец, кантри-певец, бывший заключенный, любитель огнестрельного оружия. В центре сюжета — стычка заводчика с зоозащитницей Кэрол Баскин.

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