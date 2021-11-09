Доктор Комаровский рассказал, вредит ли здоровью кондиционер для обогрева помещения

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, при каких условиях можно использовать кондиционер для обогрева помещения и почему в доме должен быть гигрометр.
– Если использование чего-либо делает вашу жизнь лучше и комфортнее, то это полезно. Допустим, вы сидите в своей квартире и мерзнете, но боитесь включить кондиционер для обогрева, потому что слышали о его вреде. Но вам ведь холодно сейчас и нет других источников для обогревания. Следует проконтролировать, что техника исправна, имеет нормальные фильтры. Важно понимать, что другие системы нагрева воздуха высушивают воздух. Высыхание воздуха – это пересыхание слизистых оболочек и, как следствие, снижение местного иммунитета. Увеличивается риск заболеть. Таким образом, использование кондиционера является одним из самых эффективных и безопасных способов обогрева воздуха в помещении, – пояснил медик в новом видео, опубликованном на его YouTube-канале.
Комаровский добавил: если вы хотите использовать кондиционер для обогрева, следует потратиться на гигрометр, который показывает уровень влажности в помещении. Она должна быть 40–60%. Когда влажность низкая, можно его использовать вместе с кондиционером. Никакой вредности в кондиционере для обогрева нет, заключил он.
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