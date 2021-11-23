Доктор Комаровский рассказал, что вызывает блефароспазм и как его вылечить

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский в новом видео на своем YouTube-канале объяснил, почему появляется блефароспазм и как от него избавиться.
– Как правило, когда взрослый человек жалуется на дергающийся глаз, речь идет о таком явлении, которое врачи называют блефароспазм. Это спазм верхнего века – оно сокращается, и с этим ничего нельзя поделать, – пояснил медик.
Врач подчеркнул, что есть много теорий того, почему так происходит.
– Радикального метода, чтобы с этим справиться, нет. Но это явление нередкое, часто оно исчезает само по себе. Почти 60–70% из тех, кто сталкивается с блефароспазмом, – это женщины, – добавил он.
Главная рекомендация, которую дал врач, – это сон не менее 8 часов в сутки. Злоупотребление напитками, содержащими кофеин, он назвал одним из факторов, приводящих к блефароспазму. Комаровский посоветовал ограничить употребление чая и кофе после 18 часов.
– Есть серьезные методы лечения: они предусматривают инъекции препарата ботулотоксина в это дергающееся веко, – заключил он.
Фото: pixabay.com