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  2. Доктор Комаровский раскритиковал популярный метод лечения из народной медицины

Доктор Комаровский раскритиковал популярный метод лечения из народной медицины

Популярный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский в видео на своем YouTube-канале рассказал, чем может навредить йодная сетка.


- Это бандитизм, особенно когда применятся на детях. Через детскую кожу йод в огромном количестве всасывается в системный кровоток и дает серьезную нагрузку на щитовидную железу. В некоторых случаях это может перерасти в поражение щитовидной железы, - объяснил медик.  

Врач призвал родителей, бабушек и дедушек не пытаться помочь ребенку таким способом. 

Фото: скриншот видео 
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