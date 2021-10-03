Доктор Комаровский раскритиковал популярный метод лечения из народной медицины

Популярный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский в видео на своем YouTube-канале рассказал, чем может навредить йодная сетка.
- Это бандитизм, особенно когда применятся на детях. Через детскую кожу йод в огромном количестве всасывается в системный кровоток и дает серьезную нагрузку на щитовидную железу. В некоторых случаях это может перерасти в поражение щитовидной железы, - объяснил медик.
Врач призвал родителей, бабушек и дедушек не пытаться помочь ребенку таким способом.
Фото: скриншот видео