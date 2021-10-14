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  2. Доктор Комаровский перечислил симптомы, которые указывают на воспаление аденоидов

Доктор Комаровский перечислил симптомы, которые указывают на воспаление аденоидов

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский в новом видео на своем YouTube-канале рассказал, какие симптомы говорят о воспалении аденоидов. 


Медик пояснил, что глоточная или аденоидная миндалина находится посредине или вверху, ее тяжело рассмотреть. 

– Это особая лимфоидная ткань, она первая встречается с огромным количеством вирусов и бактерий и устроена таким образом, что там очень удобно жить клеткам иммунной системы. Они знакомятся с вирусами и бактериями, убивают их, запоминают. И фактически это орган формирования иммунитета. Таким образом, аденоиды помогают нам бороться с инфекциями. Чем чаще мы встречаемся с ними, тем больше вероятность, что аденоиды будут активно реагировать, и тем выше риск их воспаления. Аденоиды увеличиваются тогда, когда между новыми инфекциями небольшой отрезок времени. Они просто не успевают возвращаться в свое нормальное состояние. Если ребенок ходит в детский сад и каждый месяц у него новое ОРЗ, понятно, что аденоиды в порядке не будут. И даже станут мешать ему дышать. Они перекрывают носовые ходы, в результате чего ребенок может дышать только ртом. В том месте, где находятся аденоиды, образовывается слуховая труба. Отиты у детей часто и связаны с аденоидами, – объяснил врач. 

Комаровский обратился к родителям и призвал воспринимать воспаленные аденоиды как временную неприятность. Он добавил, что дети их просто перерастают. 

Медик перечислил симптомы воспаления аденоидов:

– В первую очередь это тяжесть в дыхании. Второе – проблемы с ушами. Если тяжело дышать носом, то параллельно появятся и другие симптомы: сухость во рту, бессонница, храп, – пояснил он. 

По мнению Комаровского, вылечить аденоиды практически невозможно:

– Промывания носа, таблетки, противоаллергические и противовоспалительные препараты практически не работают. Все это может давать лишь кратковременный эффект. Иногда используют гормональные аэрозоли, которые на какое-то время уменьшают отек, позволяют ребенку дышать и снимают обострение. Но если аденоиды крупные и мешают дышать, то справиться с ними невозможно. Поэтому считается, что главные усилия – это профилактика частых ОРЗ, создание условий жизни, при которых аденоиды не страшны. Я имею в виду проветривание, закаливание, физические нагрузки, своевременную вакцинацию против гриппа, – поделился информацией медик. 

Фото: скриншот видео 
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