Доктор Комаровский перечислил симптомы, которые указывают на воспаление аденоидов

Медик пояснил, что глоточная или аденоидная миндалина находится посредине или вверху, ее тяжело рассмотреть.– объяснил врач.Комаровский обратился к родителям и призвал воспринимать воспаленные аденоиды как временную неприятность. Он добавил, что дети их просто перерастают.Медик перечислил симптомы воспаления аденоидов:– пояснил он.По мнению Комаровского, вылечить аденоиды практически невозможно:, – поделился информацией медик.Фото: скриншот видео