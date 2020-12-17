Молодые мамы, заразившиеся коронавирусом, первым делом начинают беспокоиться о своем малыше. Женщины боятся, что инфекция может передаться ребенку. Однако все эти переживания совершенно напрасны, считает врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий Евгений Комаровский, который поделился взглядом на данную проблему в своем YouTube-канале.
– На сегодняшний день нет никаких свидетельств того, что вирус через плаценту попадает в плод и повреждает его. Медицинская наука считает, что поражение вынашиваемого женщиной малыша не происходит, – успокоил Евгений Комаровский.
Фото: pixabay.com
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Доктор Комаровский объяснил, передается ли COVID-19 внутриутробно от матери к плоду
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